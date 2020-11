Come nasce Gomorra? Le origini del libro e della serie TV

Gomorra, il libro di Roberto Saviano sulla camorra che è stato uno dei maggiori bestseller dell’editoria italiana negli ultimi decenni e, tra le varie trasposizioni, una delle più importanti è proprio la serie televisiva che si appresta a ricevere la quinta stagione.

La genesi di Gomorra è abbastanza curiosa, rafforzata da molti elementi di casualità classici nell’editoria. Tutto ebbe inizio nel tardo autunno del 2004 quando all'improvviso Edoardo Brugnatelli, creatore della collana Strade Blu di Mondadori e poi divenuto l'editor di Gomorra, riceve una strana email da Roberto Saviano. L'email era la seguente:

Caro Edoardo Brugnatelli,

Sono Roberto Saviano, la nostra comune amica Helena Janeczek mi ha segnalato la sua disponibilità a prendere in considerazione la possibilità di progettare un libro. Ne sono molto felice. Spero questa email non le sottragga troppo tempo.

Io mi occupo di criminalità organizzata e credo fortemente che per affrontare queste strutture radicalmente mutate, la congettura ed il racconto siano le forme più adatte.

Forme capaci di procedere oltre il dato giudiziario che per via della incredibile lentezza dei processi diviene inutilizzabile nel tempo presente, smarrendo quindi la possibilità di poter comprendere i meccanismi e le personalità.

Vorrei quindi utilizzare la cinetica del racconto per sottrarre alle discariche della memoria queste vite, i volti, il momento finale, la vita trascorsa. Ovviamente qui non mi dilungo sul progetto ma ovviamente le posso inviare un piano maggiormente dettagliato del libro che ho in mente. Se lo riterrà utile posso inviarle quanto ho già scritto su Nazione Indiana e sulle altre testate.

Mi piacerebbe a breve poterla incontrare e poterle parlare vis-à-vis dell’inferno che vivo e di questa parte dimenticata d’Europa.

Da quel momento l'editore rimase ammaliato dall'opera di Saviano e poco dopo rispose con questa altra mail:

Caro Roberto,

Mi permetto di darti del tu da subito, perché le tue cose (che ho letto su Nazione Indiana) e la forte tensione personale che traspare in ogni tua riga mi fanno sentire in te un “sodale”, un amico.

(...)

Mi interessano moltissimo i tuoi progetti e sarei felicissimo di poterti pubblicare. Vediamoci, incontriamoci e parliamone. Dimmi un po’ tu dove sei reperibile, quando puoi, etc. Nel frattempo se hai ulteriori materiali, idee, cose da mandarmi (oltre a quanto ho già pescato dalla Rete), sarò felicissimo di leggerli.

Un abbraccio forte da un tuo ammiratore e, spero, a prestissimo.

Edoardo

Il 17 dicembre 2004 i due si incontrarono a Milano e, dopo aver preso tutti gli accordi necessari, avviarono la pubblicazione di Gomorra che sarebbe avvenuta esattamente nell’aprile del 2006.

La serie di Gomorra, invece, fu realizzata dopo il grande successo del film diretto da Matteo Garrone e uscito nel 2008. Venne trasmessa per la prima volta nel 2014 su Sky Italia ed è liberamente ispirata all'omonimo best seller di Roberto Saviano. Alla regia troviamo Stefano Sollima, Francesca Comencini, Claudio Cupellini, Claudio Giovannesi, Marco D'Amore, Enrico Rosati e Ciro Visco mentre alla sceneggiatura è presente lo stesso Roberto Saviano insieme a Giovanni Bianconi, Stefano Bises, Leonardo Fasoli, Ludovica Rampoldi e Maddalena Ravagli.

