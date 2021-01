Come è nato Baby Yoda? Le possibili origini del Bambino in The Mandalorian

Una delle più grandi sorprese dell'anno appena trascorso è stata la seconda stagione di The Mandalorian. Il primo ciclo di episodi della serie era stato di notevole qualità, ma il livello di epicità raggiunto con il secondo arco narrativo ha dell'incredibile. Archiviata la seconda stagione, è il momento di tornare a speculare sul futuro dello show.

Per farlo, vogliamo tornare a parlare di uno dei personaggi più amati in questo momento all'interno dell'universo Star Wars, ovvero di Grogu, conosciuto anche come "Baby Yoda", o il "Bambino". Sulle nostre pagine abbiamo già avuto modo di parlare del personaggio con un nostro approfondimento riguardo a 5 Jedi che avrebbero potuto salvare Grogu di The Mandalorian dal terribile Ordine 66, ma invece oggi vogliamo tornare alle sue origini per ipotizzare come potrebbe essere nato Grogu. Iniziamo.

Cosa sappiamo di Grogu

Del personaggio di Baby Yoda, sappiamo che è nato circa nel 41 BBY, un anno dopo Anakin Skywalker, perché durante The Mandalorian veniamo a scoprire che ha 50 anni. Inoltre, sappiamo che è stato cresciuto al Tempio Jedi di Coruscant, prima dell'esecuzione dell'Ordine 66, ma venne in qualche modo salvato.

Qualche teoria

Da questo punto in poi, inizia la pura speculazione. Le teorie dei fan su come sia nato e quali possano essere le sue origini sono state le più disparate. Sebbene improbabile, in molti sono convinti che Grogu potrebbe essere figlio di Yaddle, o quantomeno essere collegato al personaggio da una qualche parentela. Altri invece vedono molte più connessioni con Yoda anche per l'alto livello di Midi-Chlorian nel Bambino, come confermato da Jon Favreau e Dave Filoni stessi.

Infine, alcuni fan sono convinti che Grogu sia nato direttamente dalla Forza, il che potrebbe spiegare la grande importanza data al personaggio sin dall'inizio della narrazione.

Mentre vi lasciamo alla nostra recensione con verdetto finale di The Mandalorian 2, ora vogliamo sapere la vostra: quali sono le origini di Grogu di The Mandalorian? Come pensate che sia nato? Scriveteci con un commento, che noi leggeremo e al quale risponderemo con piacere!