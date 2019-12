Come potrebbe parlare Baby Yoda? Un fan lo chiede al linguista Noam Chomsky

Dopo i primi quattro episodi della serie Star Wars: The Mandalorian c'è un personaggio che è già entrato nel cuore degli spettatori e nell'immaginario collettivo, grazie ai meme che imperversano sul web. Parliamo ovviamente di Baby Yoda, che suscita tanta curiosità al punto che qualcuno ha scomodato un personaggio come Noam Chomsky.

Una spettatrice chiamata Jessica Yu, infatti, si è domandata come potrebbe parlare l'iconica creatura verde, e ha contattato addirittura il celebre linguista per ottenere una risposta. Gli ha inviato una mail, pubblicando poi la conversazione sulla sua pagina Twitter, e la prima scoperta sorprendente è che Noam Chomsky non sa chi o cosa sia Baby Yoda.

A quel punto Jessica non si è arresa e gli ha spiegato brevemente di cosa stesse parlando, chiedendo se per un bipede alieno dotato di pollice opponibile e corde vocali sia più verosimile ipotizzare una vera e propria lingua o un linguaggio gestuale, come il celebre gorilla Koko che negli anni Settanta imparò a comunicare apprendendo dei segni simili a quelli della lingua dei segni americana. Ovviamente non poteva mancare una domanda anche sui meme su Baby Yoda, come quello in cui sorseggia la zuppa o il meme di Guy Fieri.

Noam Chomsky ha risposto che in realtà neanche di Koko si può dire che conoscesse il linguaggio dei segni, poiché il suo addestratore non ha mai fornito una prova decisiva. L'idea che le scimmie possano comunicare con gli umani sono quindi "illusioni". Sul personaggio reso celebre da The Mandalorian, il linguista è stato lapidario. "Non ho alcun pensiero sui meme".

Il prossimo episodio di Star Wars: The Mandalorian sarà in streaming su Disney+ a partire da venerdì 6 dicembre.