Come hanno reagito i fan di Supergirl a Crisi sulle Terre Infinite?

La posta in gioco si fa sempre più alta e nel prossimo episodio, che andrà in onda stasera lunedì 9 dicembre nello slot dedicato a Supergirl, i protagonisti delle varie serie dell'Arrowverse dovranno fare i conti con l'assenza del loro leader, come potete vedere dal promo di Crisi sulle Terre Infinite .

La puntata andata in onda nella giornata di domenica 8 dicembre, ha messo in scena non solo la morte di Oliver Queen, ma anche l'ormai completa distruzione di Earth-38 . Infatti a nulla sono valsi gli sforzi del personaggio di Stephen Amell e degli altri supereroi DC, l'esercito di demoni comandati dal villain della serie si è rivelato troppo forte. Nonostante questo 3 miliardi di persone sono riuscite a fuggire dalla distruzione della loro terra, rifugiandosi su Earth-1.

I’m still confused as to where these billions of ppl and aliens from earth 38 going live on earth 1 ?!! #CrisisOnInfiniteEarths pic.twitter.com/AXj7Ks9krd — Mrsd._ (@RealMrsD_) December 9, 2019

Let's sink in that half of earth-38 saved by genius mind of Lena luthor — Bottom Luthor ✨ (@KatiexPC) December 9, 2019