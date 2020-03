Ecco come hanno reagito i fan di The Walking Dead alla sospensione della serie sul finale

Purtroppo le riprese non sono l'unico elemento necessario per portare una serie sui teleschermi: una volta ultimate inizia una lunga fase di post-produzione che arriva fino alla messa in onda della puntata. In questo caso è stato proprio questo processo ad essere messo in crisi, proprio con l'episodio finale. In attesa che la situazione si risolva possiamo ascoltare il saluto canoro di Andrew Lincoln alla collega Danai Gurira, uscita di scena nella tredicesima puntata.

Come biasimarli? Vedersi cancellare proprio l'episodio finale dev'essere un brutto colpo, soprattutto in una serie come The Walking Dead, in cui l'epilogo di ogni stagione ha sempre contenuto tantissimi colpi di scena e drammatici cliffhanger.

Il 5 aprile 2020 sarà trasmessa l'ultima puntata della decima stagione. Il vero finale di The Walking Dead 10 è stato tagliato e verrà trasmesso in seguito, contrattempo che non sembra aver lasciato gli spettatori particolarmente entusiasti.

2020 can go and get bit by walkers... — 🇩🇪🔴⚪🇬🇷 (@DermanBitizen) March 24, 2020

F**K OFF! Nooo... TWD is the only thing getting me through the next 3 week UK lockdown! 😳😫 — TWD fanboy (@fanboy_twd) March 24, 2020

They survived a zombie apocalypse... they are not scared of Corona virus — Mark Shawnda (@MarkShawnda) March 24, 2020

How is this not already finished. This is total BS. How was this not already done when you’re 3 weeks out from airing. 😡😡😡 — ⚜️⚜️Frank Randazzo⚜️⚜️ (@FrankTheRat) March 24, 2020