Come hanno reagito i fan di Watchmen alla comparsa del simil-Batman?

Watchmen, si sa, non ha mai intercettato il resto dell'universo DC, mantenendosi sempre isolato in un suo angolo solitario e riservato, libero da ogni riferimento, continuity o limite di qualunque tipo inevitabilmente imposto dal far parte di un universo condiviso.

Chissà che Lindelof e soci non abbiano però voluto inserire un omaggio a uno dei più celebri 'colleghi' dei nostri Watchmen: un personaggio apparso durante l'episodio 1x03 dello show HBO, infatti, presenta delle somiglianze piuttosto evidenti con qualcuno che noi tutti conosciamo benissimo.

All'inizio dell'episodio, infatti, vediamo Laurie e i suoi agenti simulare una rapina in banca allo scopo di far uscire allo scoperto un nuovo sedicente vigilante, tale Mr. Shadow, che entra in scena vestito di un costume completamente nero e col capo coperto da un cappuccio che dalla forma sembra quasi simulare delle piccole orecchie: vi dice nulla?

Esatto, l'omaggio a Batman sembra fin troppo accurato per essere casuale, e la cosa non è sfuggita ai fan dello show: sui social, infatti, è subito stato un pullulare di battute sul personaggio finito nella rete dell'FBI. "What is this, a crossover episode?" si chiederebbe Mr. Peanutbutter.

Il terzo episodio di Watchmen, comunque, ha finalmente fatto luce sul destino di alcuni dei personaggi creati da Alan Moore, come l'ex-Nite Owl Dan Dreiberg e l'onnipotente Mr. Manhattan.