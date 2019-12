Ecco come il season finale di His Dark Material prepara alla seconda stagione

L'ultimo episodio di His Dark Materials è stato trasmesso il 22 dicembre e con esso si chiude a prima parte dell'avvincente serie fantasy ispirata al lavoro di Philip Pullman: cosa succederà nella seconda stagione? Raccogliamo gli indizi, purtroppo contenenti alcuni spoiler, suggeriti dal season finale.

Nell'ottavo ed ultimo episodio abbiamo lasciato Lyra (Dafne Keen) in sospeso, alle prese con una delle scelte più difficili fatte finora. Dopo aver liberato l'amico Roger da Miss Coulter (Ruth Wilson) Lyra credeva che finalmente con Lord Asriel (James McAvoy) sarebbero stati al sicuro.

Purtroppo, le sue aspettative saranno presto deluse e di lì a poco il bambino morirà per mano dello stesso Asriel: la rottura del legame tra Roger e il suo daemon rilascerà una quantità di energia tale da aprire un portale verso un altro mondo.

Cosa farà Lyra? Il coraggio e l'intraprendenza della ragazza ci suggeriscono già la risposta e chi ha letto i romanzi sa che, pur di seguire il padre, la ragazzina affronterà ogni genere di le avventure e pericoli.

Jane Traner, produttrice della serie, anticipa alcuni dettagli su ciò che avverrà: "L'intera seconda stagione [basata su La lama Sottile] riguarda i viaggi attraverso molteplici mondi e tutta la terza stagione [basata su Il cannocchiale d'ambra] approfondirà la natura della Polvere." , ma, ha aggiunto," Se non mostri alcuni di questi elementi nei primi episodi, come potrà il pubblico seguirci in questo viaggio? ”

Non sappiamo ancora quando la seconda stagione sarà prodotta, quel che è certo è che James McAvoy è stato riconfermato nel cast e, senza il duplice ruolo nella serie HBO e in IT: Capitolo 2, le scene con l'attore avranno una maggiore continuità e permetteranno di raccontare meglio il controverso personaggio, a discapito però della fedeltà ai romanzi, nei quali Lord Asriel è relegato al primo libro.

Anche Miss Colture continuerà la sua corsa e, stando a quanto dichiarato dalla Traner, i prossimi episodi promettono di addentrarsi nei complessi retroscena che hanno portato alla rottura tra i genitori della protagonista.