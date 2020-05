Come seguire Europe Shine a Light con Diodato in streaming e TV

Andrà in onda questa sera Europe Shine a Light, la manifestazione canora che prende il posto dell'Eurovision 2020, cancellato a causa dell'emergenza sanitaria del Coronavirus. Per l'Italia prenderà parte Diodato, che canterà "Fai Rumore" dall'Arena di Verona vuota.

In Italia l'evento sarà trasmesso su Rai1 a partire dalle 20:35, con commento di Flavio Insinna. La diretta vera e propria prenderà il via alle 21 e, secondo quanto trapelato dagli organizzatori, dovrebbe durare circa 21.

La Televisione di Stato, come fatto in passato anche con l'Eurovision, ha messo in campo anche Rai4, raggiungibile alla posizione 21 del digitale terrestre, dove potrà essere seguito tutto.

Rai Radio2 seguirà Europe Shine a Light con il commento di Ema Stokholma e Gino Castaldo. Prevista anche una diretta streaming sulla piattaforma RaiPlay ed ovviamente sul canale ufficiale YouTube dell'Eurovision.

A partecipare complessivamente saranno 41 artisti. A rappresentare la nostra nazione ci sarà il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, che canterà dall'Arena di Verona illuminata con i colori del tricolore, ma anche Mahmood, Ermal Meta, Fabrizio Moro, Francesco Gabbani, Francesca Michielin, Il Volo, Al Bano ed Enzo Miccio, che daranno il loro contributo da casa.

L'Eurovision 2020 di Rotterdam, invece, si terrà il prossimo anno, sempre nella città olandese. I partecipanti ovviamente saranno diversi.