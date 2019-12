Come e dove seguire la finale di X-Factor 2019 in chiaro e streaming

Titoli di coda sull’edizione 2019 di X-Factor. Domani sera, dal Forum di Assago di Milano, andrà in onda il capitolo finale del talent show di Sky, che decreterà la nuova popstar italiana.

In gara sono rimasti in quattro: i Booda, Davide Rossi, la Sierra e Sofia Tornambene, che si contenderanno il titolo di vincitore assoluto dello show prodotto da Freemantle.

E’ indubbio che il giudice da battere sia Samuel: il frontman sei Subsonica è riuscito a portare per la prima volta nella storia due gruppi in finale, mentre Malika Ayane e Sfera Ebbasta si sono fermati ad uno. Ha ceduto lo scettro invece Mara Maionchi, che dopo le due vittorie consecutive non è riuscita ad agguantare la finalissima con i suoi concorrenti.

La produzione ha già annunciato che le esibizioni si svolgeranno su un palco da 1200 metri quadrati, circondato da 18 telecamere che si muoveranno su circa 90 metri di binari. Sono stati montati 800 corpi illuminati e 16 macchine da fuoco che coloreranno ed infuocheranno le esibizioni dei quattro. Annunciati anche gli ospiti, tra cui figura Robbie Williams ed Ultimo.

La finale di X-Factor potrà essere seguita in esclusiva su Sky Uno, anche in alta definizione, dalle 21:15, e sarà seguita dall’Extra Factor. Lo show sarà trasmesso anche in streaming su Sky Go e Now TV, ma la novità più importante è data dalla trasmissione in chiaro. A differenza di quanto avvenuto per i live settimanali, infatti, si potrà seguire anche su TV8 (Canale 8) e Cielo (Canale 26).