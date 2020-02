Dove e come guardare Sanremo 2020 in TV e streaming

Manca sempre meno al via di Sanremo 2020 ed è tempo di fare il punto su come sarà possibile seguire la 70esima edizione della kermesse musicale più popolare del nostro paese.

Si parte alle 20:30 con Prima Festival, l'appuntamento quotidiano dal Red Carpet del Teatro Ariston, che catapulterà gli spettatori nell'area che si respira nella città ligure.

La diretta vera e propria invece partirà alle 20:40, ovviamente su Rai 1, con il Festival di Sanremo. Alla conduzione troviamo Amadeus, che questa sera sarà accompagnato da Diletta Leotta e Rula Jebreal.

Come avvenuto negli scorsi anni, Sanremo 2020 potrà essere visto non solo tramite i "metodi tradizionali" della televisione di Stato, ma anche attraverso la nuova piattaforma RaiPlay, in streaming sia da PC che da smartphone. Il servizio consentirà, subito dopo il termine della diretta, di recuperare la puntata anche on demand per coloro che non avranno modo di vederla.

Nel corso della prima puntata di Sanremo 2020 si esibiranno i primi dodici campioni (su 24 in gara) e quattro nuove proposte.

Tra gli ospiti speciali ci saranno Gessica Notaro, Al Bano e Romina Power, Emma Marrone ed il cast del nuovo film di Gabriele Muccino, "Gli anni più belli". A questi si aggiungeranno anche Fiorello e Tiziano Ferro, che saranno una presenza fissa anche nei prossimi episodi.