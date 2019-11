Come Shadowhunters ha preparato Katherine McNamara per Arrow

Kathrine McNamara è ormai parte integrante dell'Arrowverse con la sua Mia Smoak, la figlia di Oliver e Felicity. Ma ci sono delle volte in cui è la sua esperienza come Clary Fray in Shadowhunters a venirle in aiuto.

Ogni attore porta con sè un una parte dei suoi personaggi precedenti nei ruoli successivi: a volte questa può essere minima, quasi inesistente, perchè il personaggio è davvero agli antipodi; altre, si tratta di figure così simili, che sembra quasi di stare interpretando lo stesso personaggio (ehm, chi ha detto The Rock? No dai, scherziamo); altre ancora, invece, è la prparazione all'interpretazione di uno ad essere utile poi anche per l'altro.

È questo il caso di Katherine McNamara, che dopo aver interpretato Clary Fray nella serie basata sui romanzi di Cassandra Clare, Shadowhunters, è poi approdata in Arrow come Mia Smoak, e farà presto parte dello spin-off di Arrow Green Arrow and The Canaries.

Ma cosa si è portata dietro dal set di Shadowhunters?

"Mi sono innamorata dei combattimenti sullo schermo durante Shadowhunters. Ho avuto degli stunt coordinator fenomenali in quello show, che hanno dedicato davvero parecchio tempo a insegnarmi come combattere. Ero così entusiasta di poter utilizzare queste abilità per un nuovo show, e ancora di più quando gli stunt coordinator di Arrow mi hanno dato così tante occasioni per farlo" racconta l'attrice ai microfoni di Entertainment Weekly!, spiegando come anche nel quinto episodio dell'ottava stagione Prochnost, che andrà in onda questa notte, questo si sia dimostrato un vantaggio, avendo portato a termine lei stessa la maggior parte degli stunt.

L'ottava e ultima stagione di Arrow è in onda ogni martedì su The CW.