Come mai Sheldon bussa tre volte? Spiegazione per i fan di The Big Bang Theory

Per 12 stagioni, i fan hanno seguito le vite di Sheldon Cooper, Leonard Hofstadter, Raj Koothrappali e Howard Wolowitz in The Big Bang Theory. Durante quelle 12 stagioni, è diventato abbastanza ovvio che i quattro amici geek erano entrambi incredibilmente complessi e profondamente imperfetti, ma nessuno era così eccentrico come Sheldon.

Sheldon aveva un sacco di stranezze interessanti e le sue abitudini di bussare erano tra le più discusse dai fan. Scopriamo insieme, quindi, perché il personaggio bussava tre volte alla porta.

La particolarità più nota di Sheldon, infatti, era il modo in cui bussava a una porta per far conoscere la sua presenza. Invece di bussare una volta e aspettare una risposta, Sheldon bussava tre volte, dichiarava il nome della persona, bussava altre tre volte, dichiarava il nome della persona e ripeteva la sequenza una terza volta prima di entrare in uno spazio. Potrebbe sembrare un gesto divertente, ma in realtà nasconde un mistero molto più oscuro.

Questa abitudine di Sheldon è diventata parte integrante della serie fin dall'inizio, ma una spiegazione per l'ossessiva sequenza è arrivata alla stagione 10. Nell'episodio intitolato "The Hot Tub Contamination", Sheldon confida a Penny che bussa in questo modo a causa di alcuni traumi infantili. Ha spiegato che, all'età di tredici anni, ha sorpreso suo padre a tradire sua madre perché non è riuscito a bussare abbastanza a lungo da permettere a suo padre e alla sua amante di vestirsi. Sheldon ha continuato spiegando che i primi tre colpi sono la normalità, mentre i colpi aggiuntivi hanno lo scopo di dare alle persone abbastanza tempo per mettersi i pantaloni. Non è stato dichiarato ufficialmente, ma è altrettanto probabile che la sua propensione a dichiarare il nome della persona sia legata anche al suo trauma infantile.

