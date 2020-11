Ecco come The Mandalorian potrebbe portare ad uno spin-off su Ahsoka Tano

Il nuovo episodio di Star Wars: The Mandalorian intitolato Capitolo 13: La Jedi ha visto il debutto live-action di Ahsoka Tano interpretata da Rosario Dawson, che si vociferava apparisse nella seconda stagione molto prima che il suo casting fosse confermato.

Tutt’ora le voci non si sono fermate e c’è chi parla di una serie spin-off di Star Wars, con protagonista proprio Ahsoka Tano!

Ora che l’atteso episodio di The Mandalorian è uscito, sembra decisamente che la porta sia stata lasciata aperta per lei. Nella puntata il mandaloriano Din Djarin viaggia sul pianeta Corvus, dove Bo-Katan Kryze gli aveva detto che avrebbe trovato Ahsoka Tano. La Jedi è davvero sul pianeta; ha cercato di sconfiggere il crudele magistrato Morgan Elsbeth di Calodan, che ha torturato e soggiogato la gente della città.



Mando chiede l'aiuto di Ahsoka per saperne di più su Baby Yoda, come il vero nome di The Child: Grogu, e sui poteri della Forza; Ahsoka recluta Mando per aiutare a fermare il magistrato Elsbeth e i suoi scagnozzi. Insieme, gli improbabili partner riescono a sconfiggere i nemici e liberare le persone.



Come epilogo della battaglia, apprendiamo perché Ahsoka era su Corvus e perché voleva abbattere Elsbeth così tanto: si scopre che il magistrato lavora per il Grand'ammiraglio Thrawn.



Questo nome è un ponte perfetto per trasformare in una serie la storia di Ahsoka Tano. Ahsoka ora ha una nuova destinazione nella sua caccia a Thrawn, così come un sacco di retroscena da riempire tra la fine di Star Wars Rebels e questo nuovo episodio di The Mandalorian.



Rosario Dawson ha commentato il suo debutto nel franchise, a voi piacerebbe vedere una serie spin-off su Ahsoka Tano? Fatecelo sapere nei commenti!