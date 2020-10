Come vedere Il Trono di Spade in streaming: guida definitiva per i fan

Dopo otto anni di incredibili successi, il 19 maggio del 2019 si è conclusa una delle saghe televisive più viste, amate (e, a volte, "odiate") dagli spettatori: ossia Game of Thrones. Il finale della serie è stato uno dei più discussi della storia, e vi abbiamo già parlato degli attori del cast che hanno criticato il finale de Il Trono di Spade.

A questi, di recente si sono aggiunti anche i commenti di Thomas Brodie-Sangster circa la controversa conclusione di GOT. Una cosa certa, tuttavia, è l'enorme portata dello show ideato da David Benioff e Dan Weiss, adattamento dei romanzi scritti da George R. R. Martin delle Cronache del ghiaccio e del fuoco, in grado di catturare milioni di spettatori da tutto il mondo, e diventando uno dei fenomeni mediatici dell'ultimo decennio.

Se per caso non aveste mai visto un episodio della serie (anche se dubitiamo fortemente) o se vogliate rivederla per intero, in streaming, oggi vi proporremo la nostra guida agli episodi de Il Trono di Spade, per scoprire dove trovarla e come poterla guardare.

La serie si compone di 8 stagioni, per un numero complessivo di 73 episodi, della durata tra i 49 e gli 81 minuti, record raggiunto con il terzo episodio dell'ottava stagione, che supera l'ora e venti di trasmissione. Tutte le 8 stagioni della serie si possono trovare su Sky sul servizio On Demand, nel quale avrete a disposizione l'intero arco narrativo dello show. Per guardare la serie in streaming, la troverete disponibile (se siete clienti Sky) con l'applicazione Sky Go, disponibile per ogni piattaforma da PC Windows a Mac, da Android a iOs, in grado di supportarla. Inoltre, la serie è presente completa nel catalogo di NOW TV, la piattaforma streaming gestita da Sky. La serie è completa e si presenta nella sua doppia versione: lingua originale e doppiaggio in italiano, che nella trasmissione originale è arrivato una settimana dopo la trasmissione degli episodi in lingua originale. Inoltre, lo show continua ad apparire con repliche sul canale TV Sky Atlantic, da sempre la "casa" televisiva di GOT.

Per chi non disponesse dell'abbonamento Sky, o non fosse interessato all'offerta NOW TV, l'ottava e ultima stagione di Game of Thrones arriverà su Rai 4 (che ha negli scorsi anni trasmesso i sette precedenti cicli di episodi) a partire da lunedì 2 novembre 2020 con un episodio a settimana. Non è ancora chiaro se la serie sarà resa disponibile in streaming dopo la messa in onda su Rai Play (non avendo dei comunicati ufficiali a riguardo), ma crediamo che sarà così. Restate con noi per scoprire possibili ulteriori novità.

E mentre la nostra amata Daenerys Targaryen di GOT ha passato un compleanno "adrenalinico", rimaniamo in attesa anche di scoprire quando uscirà il sesto e penultimo libro delle Cronache, che permetterà di fare luce su quali personaggi avranno un destino simile a quello che abbiamo visto ne Il Trono di Spade in The Winds of Winter.

Vi è stata utile questa guida? Avete intenzione di vedere/rivedere i migliori episodi di Game of Thrones? Fatecelo sapere nello spazio dedicato ai commenti!