Come vedere La casa di carta 4? Guida per guardarlo in streaming

Aspettiamo tutti con trepidazione la quinta e ultima parte de La casa di carta, che andrà a chiudere definitivamente le avventure del Professore e della sua banda criminale. Una serie che, sin dal suo debutto, ha avuto un grandissimo successo, e che ci ha sempre mostrato un susseguirsi di azione e colpi di scena da mozzare il fiato.

Per celebrare lo show ideato da Álex Pina, abbiamo dedicato alla serie una serie di FAQ e approfondimenti utili, come per esempio un focus su chi potrebbe morire ne La casa di carta 5, oppure i numeri astronomici delle visualizzazioni de La casa de papel, o anche vi abbiamo elencato 5 motivi per vedere LCDP. E mentre abbiamo anche parlato delle migliori scene con protagonista il Professore ne La casa di carta, oggi vi proponiamo una fantastica guida allo streaming dello show con Ursula Corbero.

Alcuni di voi lo sapranno, altri invece no: la serie spagnola è stata originariamente ideata per il canale televisivo iberico Antena 3, dal titolo originale La casa de papel, e aveva una scansione molto diversa rispetto a quella che abbiamo visto in Italia. Gli episodi per la trasmissione spagnola erano infatti 9 per la prima parte, e 6 per la seconda, per un totale di 15 episodi che hanno completato la prima stagione. Le cose sono completamente cambiate una volta che Netflix ha deciso di acquisirne i diritti, piattaforma sulla quale è possibile vedere la serie in streaming. Il colosso californiano ha deciso di montare e tagliare diversamente la serie, per avvicinarla di più al suo modello di trasmissione, con gli episodi della prima parte che sono passati da 9 a 13, e quelli della seconda parte da 6 a 9, diventando un totale di 22 episodi.

La serie che tra i suoi protagonisti vede anche il brillante Álvaro Morte, da quel momento in poi è stata presa in carico da Netflix che si è occupata di produrne una seconda stagione, divisa però in due parti, di 8 episodi ciascuna, sempre disponibili sulla piattaforma, per un totale di 16 episodi, a cui si aggiungono i 22 della prima stagione per 38 episodi.

Altra caratteristica distintiva dello show, una volta approdato su Netflix, è stato quello dell'uscita contemporanea di tutti gli episodi: la prima parte della serie che, nella sua versione anglofona, è conosciuta con il nome di Money Heist, è uscita il 20 dicembre 2017, la seconda il 6 aprile 2018 per completare la prima stagione; la terza parte il 19 luglio 2019 per tutti i suoi 8 episodi, e la quarta il 3 aprile 2020, anch'essa completa.

Mentre rimaniamo in attesa di scoprire come si concluderanno le vicende della serie con Miguel Herrán, vi ricordiamo che tutte le parti de La casa de papel sono disponibili in streaming sulla piattaforma di Netflix.