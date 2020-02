Come sarebbe vedere The Boys insieme ai protagonisti della serie? Amazon risponde

Dopo aver scoperto quando sarà mostrata l'anteprima della seconda stagione di The Boys, vi segnaliamo questa divertente immagine condivisa dall'account Instagram di Amazon Prime Video con i protagonisti dello show di Eric Kripke.

Potete vedere il post in calce alla notizia, che risponde alla domanda "Come sarebbe vedere una serie con i protagonisti di The Boys?". Molto difficile secondo quanto fa sapere la multinazionale di Jeff Bezos, la nostra visione sarebbe interrotta infatti tra chi deve commentare e scoprire la carriera di ogni singolo attore presente su schermo, a chi è troppo impegnato a twittare ai suoi follower le vicende presenti su schermo.

Il divertente post ha ricevuto in poco tempo oltre 2000 Mi Piace, a conferma del grande successo ottenuto tra il pubblico della serie sui supereroi e del gruppo, guidato dal personaggio di Karl Urban, impegnato a fermarli. Dopo il finale della prima parte della serie sarà ancora più difficile per i protagonisti affrontare il Patriota, figura carismatica interpretata da Antony Starr e responsabile per l'aumento dei poteri assegnati all'azienda che gestisce i contratti dei supereroi.

Non sappiamo ancora quando saranno disponibili le puntate inedite, nel frattempo lo showrunner di The Boys pensa già alla terza stagione, offrendo una parte a Jeffrey Dean Morgan.