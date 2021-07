Come vendere droga online: quando escono nuove puntate su Netflix?

Come vendere droga online è uno show tedesco approdato su Netflix nel 2019. Con la sua trama rapida e piena di colpi di scena, è riuscito a tenere gli spettatori incollati allo schermo per due stagioni, al termine delle quali vediamo Moritz che viene portato via da due agenti. Ora i fan si chiedono: quando potremo scoprire cosa è accaduto?

La risposta è: già potete farlo. Infatti la terza stagione è approdata su Netflix da pochi giorni, il 27 Luglio, in tutti i territori in cui il servizio di streaming è disponibile. Si tratta di una season che sembra concludere le avventure insolite del nostro protagonista, Moritz, un adolescente che diventa uno dei più grandi venditori di droga online. Una storia, tra l'altro, che sarebbe tratta da fatti reali.

In Come vendere droga online 3 i personaggi sono ormai adulti, e ci si chiede se Moritz sia effettivamente stato arrestato o meno, cosa che scopriremo solo guardando gli episodi. Sembrerebbe, dunque, che con questa season la storia giunga ad una naturale conclusione: cosa si può raccontare ancora?

Gli attori che interpretano Lisa e Moritz si dicono totalmente all'oscuro della possibilità di una quarta stagione, che potrebbe entrare maggiormente nella vita adulta dei nostri protagonisti, e raccontarci una storia nuova. Un rinnovo che, se dovesse arrivare, potrebbe portare la serie sui nostri schermi per l'estate prossima, periodo generalmente favorito per l'uscita di questo show. Infatti Come vendere droga online ha debuttato nel 2019 a Maggio, e con le due stagioni seguenti nel mese di Luglio 2020 e poi 2021.

