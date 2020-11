Come veniva girato Friends? Tutti i segreti sulla sitcom più famosa di sempre

Nei giorni scorsi abbiamo parlato dei vari titoli scelti per Friends, ora invece scopriamo qualche dettaglio in più su come venivano registrate le puntate della celebre serie nata da un'idea di David Crane e Marta Kauffman.

L'opera, presente nel catalogo di Netflix e di Amazon Prime Video, è famosa per averci mostrato la vita di Rachel, Ross, Chadnler e gli altri a New York, in realtà le riprese sono avvenute principalmente in California in uno studio di proprietà della Warner Bros. Un episodio di Friends era girato in circa cinque ore, considerando anche il tempo richiesto per allestire il set ad ogni cambio di scena. Come molti sapranno in America diverse sitcom sono prodotte di fronte ad un pubblico, ed è così anche per Friends, gli attori infatti giravano le scene di fronte a 300 fan, ansiosi di scoprire cosa sarebbe successo nelle nuove puntate.

Il pubblico però non era ammesso in tutti i momenti, le parti più importanti della storia infatti venivano registrate senza pubblico, per evitare il rischio di spoiler e di anticipazioni prima della messa in onda della stagione. Mentre aspettiamo ulteriori dettagli riguardo l'attesa reunion del cast di Friends, ecco una nostra notizia riguardo lo stipendio degli attori protagonisti di Friends.