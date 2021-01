Come mai Walter White si fa chiamare Heisenberg? Spiegazione per i fan di Breaking Bad

Bryan Cranston ha interpretato Walter White per cinque stagioni della serie AMC creata da Vince Gilligan. Walter ha usato lo pseudonimo "Heisenberg" mentre si trasformava da professore di chimica a boss della droga, ispirandosi a una figura storica molto importante.

Ha usato per la prima volta il nome di Heisenberg nella prima stagione quando ha incontrato Tuco Salamanca (Raymond Cruz). Il padre di famiglia si è dato alla produzione di metanfetamine dopo aver scoperto di avere un cancro, una cosa che lo lega direttamente a Werner Heisenberg, da cui ha preso il nome per il suo alter ego.



Werner Heisenberg è stato un fisico Premio Nobel tedesco noto come pioniere della meccanica quantistica. Nato nel 1901, visse fino all'età di 74 anni prima di morire di cancro ai reni. Possiamo immaginare che Walter White abbia visto un collegamento tra questo aspetto e la sua diagnosi, essendo un professore di chimica conosceva diverse figure che hanno fatto la storia in vari campi della scienza e della matematica.



Heisenberg è stato fondamentale nella pianificazione del primo reattore nucleare della Germania occidentale. Durante la seconda guerra mondiale fu uno dei principali scienziati del programma tedesco sulle armi nucleari. Nel 1927 ha enunciato il famoso Principio di indeterminazione di Heisenberg.



Questo alter ego rappresentava il lato oscuro di White che celandosi dietro questo pseudonimo ha concluso la sua parabola di trasformazione nel boss della droga. Scopri i finali alternativi di Breaking Bad e quanti anni ha Walter White nei nostri approfondimenti.