Ecco come Young Sheldon omaggia The Big Bang Theory nell'ultimo episodio

Come ormai saprete, nella giornata di ieri si è definitivamente conclusa la celebre serie comedy di The Big Bang Theory dopo 12 stagioni. Ma c'è un'altra serie ambientata nel suo stesso universo, che ieri ha concluso la sua seconda stagione, omaggiando proprio la sit-com di Chuck Lorre.

Stiamo parlando ovviamente di Young Sheldon, spin-off di The Big Bang Theory, che racconta le avventure del giovane Sheldon Cooper.

Prima di continuare vi avvertiamo che la news contiene spoiler sia sulla conclusione di The Big Bang Theory, sia sull'ultimo episodio della seconda stagione di Young Sheldon, per cui continuate a leggere a vostro rischio.

Nel finale di stagione di Young Sheldon infatti, vengono mostrate per la prima volta le versioni giovani di Leonard, Penny, Amy, Howard, Bernadette e Raj. L'episodio infatti è incentrato sull'entusiasmo di Sheldon per l'assegnazione del Premio Nobel. Per l'occasione, Sheldon invita i suoi amici a seguire la diretta via radio dell'annuncio, alle cinque del mattino. Naturalmente nessuno si presenta, e Sheldon segue in lacrime la premiazione, pensando che il suo destino prevedesse che rimanesse solo per tutta la vita.

La telecamera si sposta, mostrando che in un altro luogo, nello stesso momento, il giovane Leonard stava ascoltando quella stessa trasmissione. Penny e Bernadette invece dormivano, Howard giocava ai videogiochi mentre sua madre gli urlava di andare a letto, e Raj stava facendo i compiti dall'altra parte del mondo. "Mi sbagliavo", conclude Sheldon.

Una conclusione che strizza l'occhio a The Big Bang Theory e lo omaggia, proprio nel giorno della sua chiusura.