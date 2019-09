Comedy Central rinnova South Park per tre nuove stagioni, arriverà alla 26ª!

Comedy Central ha reso South Park la sua serie più longeva di sempre. Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, infatti, l'irriverente serie animata è stata ufficialmente rinnovata per 3 nuove stagioni da 10 episodi ciascuna.

Oltre ad essere lo show di prima serata più longevo per quanto riguarda il network, South Park diventerà la serie animata in onda da più tempo - dietro solamente ai Simpson - con un totale di 26 stagioni e 237 episodi. Il traguardo del 300° sarà sraggiunto durante la stagione 23, che andrà in onda a partire dal 25 settembre con l'ultima stagione programmata dal rinnovo precedente.

Creata da Trey Parker e Matt Stone, autori di ogni singolo episodio della serie fin dalle sue origini, South Park è stata la serie più vista del network per sei anni consecutivi nella fascia di età tra i 18 e i 49 anni. "Faremo quante stagioni voglio" ha dichiarato il presidente di Comedy Central Kent Alterman riferendosi ai due creatori, che hanno replicato: "A quanto pare il tentativo di far cancellare il nostro stesso show è fallito, Per fortune, amiamo Comedy Centrale, Kent e il nostro Staff, perciò non vediamo l'ora di avere l'opportunità di venire cancellati nei prossimi anni."

Siete pronti a fare ritorno in Colorado?