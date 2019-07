Al Comic-Con anche il cosplay della tazza Starbucks di Game of Thrones!

Game of Thrones ha avuto qualche problemino di troppo con le bevande utilizzate sul set durante l'ultima stagione della serie: tra la tazza di Starbukcs apparsa nell'episodio 8x04 e la bottiglina d'acqua intravista nel series finale non possiamo dire che siano mancati momenti memorabili.

Ad alcuni mesi dall'accaduto qualcuno ha dunque pensato bene di approfittare del Comic-Con di San Diego per ricordare un'ultima volta il divertente "scandalo" al cast di Game of Thrones, riunito quasi al completo per il panel della serie HBO all'evento.

Stiamo parlando di Benjamin Crutcher, giornalista del Los Angeles Times che ha pensato bene di presentarsi al Comic-Con vestito come un'enorme tazza di Starbucks, giusto per ricordare agli attori di GoT che pubblico e stampa non hanno dimenticato.

Chi non ha dimenticato è anche John Bradley, interprete di Samwell Tarly, che ha raccontato di aver passato davvero un brutto quarto d'ora per colpa della bottiglietta d'acqua apparsa durante la scena del concilio tra i Lord di Westeros nell'ultimo episodio della serie.

Lo scherzo di Crutcher è comunque servito sicuramente ad alleggerire la tensione, laddove alcuni attori hanno ancora il dente avvelenato per l'enorme quantità di critiche rivolte al finale di Game of Thrones: ne sa qualcosa Conleth Hill, che si è sfogato durante la conferenza.