Comic-Con Home, tutti i panel e gli ospiti dell'edizione 2.0: come e quando seguirla

Oltre oceano, e in general nel resto del mondo, gli appassionati di serie TV, film e fumetti sanno che il Comic-Con di San Diego è un appuntamento imperdibile e quest'anno i fan di tutto il mondo potranno seguire l'evento direttamente dal proprio divano. Ecco quindi tutti gli appuntamenti, i panel e le novità dell'edizione 2020.

Grandi assenti di quest'anno saranno i Marvel Studios e la Warner Bros., il ché vuol dire che non si sono grandi novità all'orizzonte per i due franchise, ipotesi già nell'aria da tempo e infine confermata. Con lo stop alle riprese e lo slittamento delle uscite cinematografiche molti dei progetti previsti per il 2020 saranno sviluppati solo l'anno prossimo lasciando a bocca asciutta, almeno per ora, chi sperava in succose novità.

Ben più nutrita è invece la programmazione televisiva, per cui molti interverranno molti ospiti e show di ogni genere. Dirette, interviste e anticipazioni saranno visionabili sul canale YouTube del Comic-Con Home e di seguito troverete il calendario con tutte le date e gli orari, che però sono quelli degli Stati Uniti, quindi attenzione al fuso orario!

23 luglio

Utopia (Amazon Originals) - 1pm

Upload (Amazon Originals) - 2pm

The Boys (Amazon Originals) - 3pm

Truth Seekers (Amazon Originals)

24 luglio

Archer (FX Networks) - 5pm

25 luglio

Phineas and Ferb The Movie: Candace Against the Universe (Disney+) - 12pm

The Right Stuff (Disney+) - 1pm

What We Do In The Shadows (FX Networks) - 5pm

The Goldbergs: intervista con cast e produttori (Disney TV/ABC)

Antlers (Searchlight Pictures)

American Dad! (20th Century Fox Television/TBS)

Bless The Harts (20th Century Fox Television/Fox)

Bill & Ted Face The Music (Orion Pictures)

Bob’s Burgers (20th Century Fox Television/Fox)

Crossing Swords (Sony/Stoopid Buddy Stoodios/Hulu)

Duncanville (20th Century Fox Television/Universal Television/Fox)

I Griffin (20th Century Fox Television/Fox)

Fear The Walking Dead (AMC)

Helstrom (Marvel Television/ABC Signature Studios/Hulu)

Hoops (20th Century Fox Television/Netflix)

NeXt (20th Century Fox Television/Fox)

I Simpson (20th Century Fox Television/Fox)

Solar Opposites (20th Century Fox Television/Hulu)

Stumptown (ABC Studios/ABC)

The Walking Dead (AMC)

The Walking Dead: World Beyond (AMC)

Ospiti d'eccezione sarà infine il franchise della Flotta Stellare, aggiuntosi all'ultimo minuto e che presenterà, tra le tante novità, anche la prima serie animata di Star Trek. Anche