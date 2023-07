Dopo il debutto di Full Cirle, Steven Soderbergh ha svelato il suo prossimo progetto con viaggi nel tempo annessi: Command Z è la nuova serie del regista con Michael Cera che interpreta uno scienziato molto particolare. La serie non fa parte dell'accordo più ampio con Warner Bros e HBO e approderà sulla piattaforma indipendente di Soderbergh.

Sulla stessa piattaforma extension765.com, inoltre, è stato pubblicato il trailer della nuova serie scifi firmata da Steven Soderbergh: un ologramma di Michael Cera affida ai suoi dipendenti un'importantissima missione che li vedrà viaggiare nel tempo per salvare il mondo. Lo show firmato dal regista premio Oscar porterà i giovani a usare una macchina del tempo che somiglia più a una lavatrice per cambiare il passato con la speranza di salvare il futuro: la serie è composta da otto episodi e uscirà il 17 luglio su extension765.com

Michael Cera non si ferma mai: dopo l'interpretazione in Barbie ( sapevi che Cera non è mai entrato nella chat Whatsapp del cast di Barbie?), Cera veste i panni dello scienziato e creatore della macchina del tempo in Command Z. In arrivo, anche due nuovi progetti che vedranno l'attore collaborare con Wes Anderson: di recente, inoltre, Cera ha raccontato un divertente aneddoto su Scott Pilgrim!