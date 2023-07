Command Z, Steven Soderbergh solito provocatore: la sua nuova serie era pensata per TikTok

Il trailer di Command Z, la nuova serie scifi di Steven Soderbergh ci ha catapultato tra impegnativi viaggi nel tempo con un fantasma di Michael Cera nelle vesti di uno scienziato/guru pronto a dettare comandi da un ologramma. Il tono leggero della serie è dovuto all'iniziale destinazione di Command Z che non era proprio un servizio di streaming.

L'universo gonfio di contenuti di Tik Tok ci propone effettivamente film e serie TV divisi in infinite parti e tagliate in spezzoni di tre minuti. E lo ha fatto anche Steven Soderbergh, o meglio, ha inizialmente realizzato la sua nuova serie TV satirica proprio per Tik Tok montando le avventure della squadra di "viaggiatori nel tempo" in formato verticale. La produzione del regista si è fermata a 18 video, poi Soderbergh ha compreso che Command Z non era fatta per Tik Tok (potremmo forse dire menomale?): "Non è proprio adatto al tipo di narrativa che faccio - ha detto il candidato Oscar una recente intervista a una tavola rotonda - perché le cose funzionino in quel formato, devono rientrare in un certo stile di narrazione. La quantità di tempo che hai a disposizione per agganciare qualcuno con un video TikTok è... stiamo parlando di secondi". La narrazione di Command Z, plasmata come serie TV, aveva dei ritmi troppo lenti, come raccontato dallo stesso Soderbergh, e che dunque non si adattavano bene a Tik Tok. Questo ha spinto il regista a tornare sulla sua vecchia ma sicura strada.

Command Z ha debuttato su Extension 765, la piattaforma di streaming di Soderbergh lo scorso 17 luglio: nello stesso mese, il prolifico regista è sugli schermi di MAX con una miniserie thriller, Full Circle di cui potete vedere il teaser