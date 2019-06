Stranger Things 3: per Cary Elwes sarà qualcosa di incredibile

Con i commenti di Elwes l'attesa per la terza parte dell'acclamata serie Netflix Stranger Things può solo aumentare. I fratelli Duffer, creatori della serie, affronteranno una stagione piena di cambiamenti e non vediamo l'ora di sapere cosa hanno in serbo per noi.

"Sono passato dall'essere un fan dello show a far parte del cast", dichiara il nuovo membro del terzo capitolo di Stranger Things, Cary Elwes. "So che se fossi ancora un fan, sarei veramente felice di sapere quanto sarà incredibile questa stagione e come i fratelli Duffer riescano a superarsi ogni volta. Se pensavi che la prima parte fosse grandiosa, e che la seconda fosse potente, non hai ancora visto nulla". La star di Princess Bride interpreterà il sindaco Mayline Kline e si unirà alla serie insieme a nuovi arrivi come Maya Hawke (Little Women) nei panni di Robin, Francesca Reale (Haters Back Off) nel ruolo di Heather e Jake Busey (The Predator) nei panni di Bruce.

Il nuovo co-protagonista di Elwes, il veterano della serie David Harbor che con i suoi commenti, in precedenza, aveva promesso che la terza stagione estiva sarebbe stata "una specie di accendino" rispetto alle puntate passate, dichiara: "Ha tutto ciò di oscuro per cui siamo conosciuti, tutti gli orrori e le paure possibili, ma è anche una stagione più leggera. Permettiamo a questi personaggi di fare cose che ... permettiamo loro di essere più leggeri. È estate", aggiunge Harbor. "È un'estate del '85, i bambini non vanno a scuola, si passa il tempo con barbecue, fuochi d'artificio, giornate in piscina e cose del genere".

Il regista e produttore esecutivo Shawn Levy in precedenza ha confermato che la nuova stagione debutterà in esclusiva su Netflix il 4 luglio e che, anche con questa data d'uscita, "sfrutta al massimo lo scenario estivo". "È anche una stagione piena di cambiamenti: cambiando la stagione, cambia l'atmosfera della città di Hawkins. D'estate è un posto diverso, la trasformazione e l'evoluzione è stata una parte fondamentale del tema di questo terzo capitolo, e cioè che il cambiamento è arrivato", ha affermato Levy.

"Abbiamo raccontato storie ambientate in autunno, scolastiche, ma dobbiamo e vogliamo anche riconoscere che i ragazzi stanno crescendo, quindi se avessimo deciso di raccontare le vite dei protagonisti un mese dopo, sarebbe sembrato un po' finto, perché i bambini sono più grandi di un anno e si vede. Quindi il modello Harry Potter di lasciare che lo spettacolo cresca e invecchi con i bambini è ciò che stiamo adottando", ha concluso.