Il Commissario Montalbano diventerà un film? Scopriamo cosa ne pensa Maurizio Costanzo

É indubbio che Il Commissario Montalbano sia una delle serie italiane più amate di tutti i tempi. Il personaggio creato dalla penna del compianto Andrea Camilleri tiene incollati allo schermo milioni di telespettatori e anche le sue repliche non sembrano conoscere alcuna concorrenza.

Tra i celebri appassionati della serie di Rai Uno c'è anche Maurizio Costanzo che ha di recente commentato la possibile realizzazione di un film interamente dedicato al Commissario Montalbano. Il noto giornalista è convinto che un lungometraggio non potrebbe fare altro che riprendere lo stesso successo delle puntate trasmesse in prima serata, grazie soprattutto all'immenso affetto del pubblico.

In effetti in moltissimi si sono recati al cinema per vedere l'episodio speciale de Il Commissario Montalbano intitolato Salvo amato, Livia mia, probabilmente, per scoprire qualcosa in più sul legame amoroso che unisce Salvo e la sua Livia. In molti sperano che magari, Il metodo Catalanotti, ovvero l'ultimo testo di Andrea Camilleri sull'iconico personaggio, possa finalmente entrare in produzione. Questo dovrebbe essere definitivamente l'episodio conclusivo per via anche della scomparsa di Alberto Sironi, il regista che per 20 anni ha portato al successo Il Commissario Montalbano.