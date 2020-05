Commissario Montalbano: che fine ha fatto Isabell Sollman?

Isabell Sollman, il cui vero nome è Cecilia Isabell Andréasson, è un'attrice svedese che ha debuttato nella televisione italiana grazie al Commissario Montalbano e il successo fu tale da divenire presto una presenza fissa al fianco di Luca Zingaretti, ma dov'è oggi?

La Sollman è nota ai più per il personaggio di Ingrid Sjöström, molto vicino a Montalbano e con il quale instaura un profondo legame di amicizia e professionale e spesso il Commissario si è avvalso del suo aiuto per risolvere casi spinosi.

L'ultima prova recitativa della Sollman al fianco di Zingaretti fu nel 2017 con l'episodio Come Voleva la Prassi e il percorso di Ingrid nella serie è stato probabilmente uno dei più fortunati della serie: nell'episodio di debutto era infatti una semplice indiziata, ma fu talmente apprezzata dal pubblico che fu promossa a personaggio stabile della serie.

Tra i due il rapporto si è affinato e stretto saldamente negli anni, tanto da scambiarsi persino un bacio nella casa al mare di Montalbano, che però non ha mai avuto un vero e proprio seguito poiché il cuore del Commissario è da sempre legato a quello dell'amata Livia.

Nel lontano 2000 la Sollman approda alla televisione italiana, nella quale non aveva mai recitato, con l'episodio intitolato La forma dell'acqua e nel corso di una delle tante interviste ha rivelato di aver dovuto studiare molto e in breve tempo la lingua italiana per acquisirne una buona padronanza.

Dopo il debutto ha lavorato come modella a Milano e anche a teatro, nei quali è spesso accompagnata dalla figlia piccola, e nel suo paese natio è prevalentemente conosciuta proprio per il suo lavoro di attrice teatrale.

Della sua vita privata si sa invece poco essendo molto riservata sui suoi profili social, il cui accesso è consentito solo ad un ristretto numero di follower confermati.

Stasera su Rai 1 potrete ammirarle nell'episodio Le Ali della Sfinge in onda alle 21.25