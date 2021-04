Il commissario Montalbano: La rete di protezione, spiegazione del finale di puntata

Il commissario Montalbano è tornato su Rai1 con delle repliche, la prima proposta è stata Salvo Amato, Livia Mia mentre invece stasera è andato in onda l’episodio intitolato La rete di protezione tratto dall’omonimo romanzo di Andrea Camillieri.

La storia si apre con l’ingegner Ernesto Sabatello che porta a Montalbano alcuni filmini super8 girati dal 1973 al 1978 dall’ormai defunto padre che raffigurano sempre la stessa cosa: l’inquadratura fissa di un muro.

Il commissario intuisce che non si tratta solo di un fatto bizzarro, ma che dietro quelle strambe pellicole si nasconde qualcosa di tragico. Contemporaneamente nella scuola frequentata dal figlio di Augello viene compiuto uno spaventoso quanto incomprensibile attentato.



Due individui a volto coperto fanno irruzione nell’istituto sparando seminando il terrore fra insegnanti e ragazzi. Nell’immaginaria cittadina di Vigàta arriva anche una troupe cinematografica svedese per le riprese di un film che racconta di una nave del loro paese approdata in Sicilia nel secolo scorso.



Le indagini di Montalbano proseguono parallelamente e portano alla luce due vicende forti, il commissario deve addentrarsi nell'oscuro mondo dei social network per capire che cosa è accaduto a scuola e come i ragazzi sono coinvolti. Si scopre che alcuni compagni di classe di un ragazzino di nome Luigino lo bullizzavano diffondendo video online, essendo bravo con il pc Luigino si era sfogato su un blog in forma anonima. Ricontattato da alcune misteriose persone Luigino ha fornito tutte le informazioni sulla sua scuola a degli sconosciuti che gli offrivano protezione.



Quando questi hanno fatto irruzione a scuola Luigino non poteva immaginare che si sarebbero spinti fino al punto di sparare e si è mostrato pentito e dispiaciuto, a testimonianza che internet se usato con ingenuità può portare a delle conseguenze inaspettate. Ma la vicenda porta anche allo scoperto un altro tema importantissimo e da combattere sempre: il cyberbullismo. Il ragazzo ha cercato aiuto online come spesso succede, ma tutti dovrebbero poter trovare aiuto anche a scuola o negli adulti che fanno parte della loro vita.



L'elemento tragico dell'episodio però è la vicenda che coinvolge la famiglia Sabatello. Parlando con un amico di Francesco Sabatelli, il padre di Ernesto, il commissario scopre che l’uomo aveva un fratello gemello di nome Emanuele che purtroppo soffriva di una forma di autismo. I due erano molto legati e Francesco era inseparabile da Emanuele prendendosi sempre cura di lui. Una volta che però l’uomo scoprì di essere malato e di avere poco tempo da vivere, non voleva lasciare solo suo fratello e decise così di ucciderlo proprio davanti a quel muro che aveva ripreso per così tanti anni come marchio per la sua colpa.



L'invasione della troupe vuole essere un omaggio al mondo cinematografico e televisivo a cui Camilleri era legato prima di diventare un acclamato scrittore.



Nel confronto tra il passato ed il presente, tecnologico e non, il Commissario ha fatto i conti con lo scorrere del tempo e ha dovuto cercare di adeguarsi ai cambiamenti radicali dei nostri giorni mentre la vecchiaia incombe.



Scoprite da dove nasce il cognome di Montalbano nel nostro approfondimento.