Il Commissario Montalbano: Luca Zingaretti dice addio al personaggio di Camilleri?

Nel corso di una recente intervista concessa a La Repubblica, Luca Zingaretti si è detto dubbioso se continuare a rivestire i panni del Commissario Montalbano, nato dalla penna e dalla fantasia di Andrea Camilleri e che proprio negli ultimi giorni ha visto la sua naturale conclusione nell'ultimo romanzo pubblicato, Riccardino.

L'attore, che riveste il ruolo da ormai più di vent'anni, ha dichiarato: "Archiviato definitivamente? Non lo so ancora. L’anno scorso abbiamo girato tre episodi nuovi e la Rai ne ha mandati in onda solo due, quindi nel 2021 dovrebbe esserci l’altro episodio, Il metodo Catalanotti, l’ultimo della serie in ordine cronologico scritto da Camilleri. Dopo di questo ci sono ancora due romanzi e dei racconti che si potrebbero girare, però non so se ho voglia. Non certo per il personaggio di cui mi sono innamorato profondamente. Penso abbia raccontato l’Italia degli ultimi vent’anni. È che in questi anni sono morti compagni di viaggio che per me erano fratelli, Andrea Camilleri, il regista Alberto Sironi, lo scenografo Luciano Ricceri, colleghi anziani. Le ultime regie le ho fatte io, ma non so se cedere il testimone e finire in bellezza o visto che siamo arrivati fino a qua fare gli ultimi cento metri, se fare un anno sabbatico o dopo vent’anni un congedo definitivo".

Nell'attesa che Zingaretti prenda una decisione, ricordiamo appunto che gli ultimi episodi della fiction sono stati diretti proprio da lui, subentrato al compianto Alberto Sironi, storico regista della serie scomparso nell'agosto 2019.

Intanto, nel mese di luglio è stato pubblicato da Sellerio Riccardino, l'ultima avventura del Commissario Montalbano e quella che mette definitivamente la parola fine sulla sua parabola letteraria. In attesa di sapere se saranno prodotte altre puntate incentrate sul personaggio nato dalla mente di Andrea Camilleri, vi segnaliamo questa notizia con gli episodi più visti de Il Commissario Montalbano.