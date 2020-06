Commissario Montalbano: Luca Zingaretti lascerà la serie?

Si parlava già nelle scorse settimane della fine del Commissario Montalbano, ma una nuova intervista all'interprete del protagonista ha fatto discutere tutti gli appassionati della fiction ispirata ai racconti di Andrea Camilleri.

Luca Zingaretti è stato particolarmente apprezzato per come è riuscito a trasporre su piccolo schermo il personaggio nato dalla penna dello scrittore siciliano, per questo gli ultimi commenti fatti dall'attore ai microfoni dei giornalisti del settimanale "DipiùTV" hanno colpito molto il pubblico appassionato della fiction prodotta dalla Rai. Dopo la morte di Andrea Camilleri, Luca Zingaretti ha infatti dichiarato: "Non so se tornerò ad interpretare Montalbano. In pochi mesi abbiamo perso Camilleri e Sirone, non me la sento di tornare ancora sul set, ho bisogno di tempo per riflettere". Sembra quindi che Luca Zingaretti sia restio a riprendere il personaggio, a causa della morte dell'autore dei libri e di Alberto Sirone, regista della serie TV scomparso lo scorso dicembre.

Non sappiamo chi potrebbe sostituire l'attore romano nel ruolo da protagonista, o se i dirigenti della Rai preferiranno concludere definitivamente le vicende del commissario siciliano, ma siamo sicuri che nelle prossime settimane avremo altre informazioni a riguardo.

