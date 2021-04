Il commissario Montalbano, ecco perché il protagonista ha questo cognome: lo sapevate?

Luca Zingaretti ha dato il volto al famoso commissario Salvo Montalbano protagonista della fiction Rai, basata sui romanzi del maestro Andrea Camilleri, intitolata Il commissario Montalbano. Dietro la scelta del nome e del cognome del commissario c’è una storia particolare.

I libri, come la fiction, raccontano le vicende del commissario di polizia nell'immaginaria cittadina siciliana di Vigata. La fiction ha debuttato nel 1999 e il suo successo non accenna a diminuire con i romanzi al vertice delle classifiche e gli ascolti che premiano il lavoro della produzione. Dopo la scomparsa di Camilleri nel 2019 però le voci su una possibile chiusura di Il Commissario Montalbano si rincorrono.

Il commissario è nato dalla penna di Camilleri e si potrebbe pensare che siccome Montalbano è uno dei cognomi più diffusi in Sicilia sia stato scelto dal maestro per questo motivo, ma c’è dell’altro.



Il cognome cela un omaggio all’autore spagnolo Manuel Vázquez Montalbán che ha creato il personaggio del detective Pepe Carvalho protagonista di numerosi racconti e romanzi dello scrittore.



In particolare il libro Il Pianista di Vázquez Montalbán fu di grande ispirazione quando Camilleri stava scrivendo il suo romanzo Il birraio di Preston pubblicato nel 1995.



“Il mio debito nei confronti di Vázquez Montalbán è legato soprattutto al Pianista, che considero uno dei libri più belli di questi anni” ha detto Andrea Camilleri.

Per il nome del suo commissario invece è facilmente intuibile che nel Sud Italia Salvo, diminutivo di Salvatore, sia un nome molto diffuso. È così che il maestro ha dato vita al suo personaggio tra omaggi e tradizioni siciliane.



Zingaretti intanto ha dichiarato che l'ultimo episodio di Il Commissario Montalbano sarà uno dei più belli e non ci resta altro che aspettare per capire se la serie finirà così oppure otterrà un film conclusivo.