Il Commissario Montalbano tornerà? Il commento di Cesare Bocci: 'Siamo invecchiati'

L'addio di Luca Zingaretti al celebre Montalbano potrebbe essere più vicino del previsto. Una questione che sta tenendo sulle spine gli appassionati della serie Rai, sulla quale si è pronunciato anche Cesare Bocci.

Il suo volto è indissolubilmente legato a quello del vice-commissario Mimì Augello, il grande amico di Salvo con una passione smisurata per le donne, protagonista di numerose indagini e di molti momenti divertenti all'interno della serie. Intervistato ad Oggi è un altro giorno da Serena Bortone, l'attore ha ammesso di essere perfettamente consapevole dell'amore che il pubblico nutre per il personaggio.

"Sarà per sempre con me e con noi. Il pubblico ci vuole bene", parole che da una parte non fanno che sottolineare la bravura dimostrata da Camilleri (e dai registi e dagli attori della serie) nel tratteggiare figure sempre credibili e realistiche, ma dall'altra lasciano intuire un senso di nostalgia forse relativo alla chiusura della fiction.

In effetti ormai sono passati più di venti anni dalla prima puntata e anche Bocci ha ammesso: "Siamo invecchiati". Le cose sono cambiate anche a causa della morte dell'autore e del regista storico Alberto Sironi, sostituito nelle ultime puntate proprio da Zingaretti. Per non rischiare di rovinare il ricordo della serie è probabile che gli stessi attori stiano decidendo di chiudere in bellezza con l'ultimo episodio girato, ancora inedito (che verrà trasmesso nel 2021). I numeri però parlano chiaro: Montalbano va ancora forte con le repliche, per cui non è ancora detta l'ultima parola.