Commissario Montalbano: in TV con Luca Zingaretti c'è Erica Ferrara, scopriamo chi è

Come ogni lunedì, anche stasera sulla Rai ci aspetta per l'appuntamento settimanale con Luca Zingaretti e il suo Commissario Montalbano. Ad affiancarlo nelle indagini ci sarà Mariuccia Coglitore, interpretata da Erika Ferrara: dopo il salto troverete alcuni dettagli sul suo personaggio e sull'episodio.

La Ferrara è ricordata soprattutto per le indagini che vedono coinvolto il Commissario in Gatto e Cardellino, che trasmesso già nel 2002 sarà riproposto stasera su Rai 1, di seguito la sinossi dell'episodio:

"Mentre nel paese di Vigata si susseguono una serie di scippi dalle modalità a dir poco anomale, Ignazio Coglitore, uomo fanatico ed integralista, ha quasi distrutto il pronto soccorso dell’ospedale di Vigata dopo aver saputo che sua figlia Mariuccia (Ferrara) è incinta. Come se non bastasse, uno stimato ginecologo, il Dottor Landolina, scompare dopo essere andato a pesca."

Dopo la sua apparizione in Gatto e Cardellino, la Ferrara non ha ricoperto altri ruoli di spicco né nel cinema, né nelle serie TV o fiction italiane, ma tra folli gelosie, scontri familiari e un mai banale spaccato della romantica sicilia di Andrea Camilleri, l'attrice ci porterà con mano un nuovo episodio ricco di emozioni.

Gatto e Cardellino sarà trasmesso stasera alle 21:25 su Rai 1 e per altre curiosità sul lavoro di Camilleri vi rimandiamo alla sua lettura inedita del Commissario Montalbano, recentemente messa a disposizione dalla casa editrice Sellerio per raccogliere fondi per lo Spallanzani di Roma.