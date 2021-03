Il Commissario Montalbano, Zingaretti sicuro: 'L'ultimo sarà uno degli episodi più belli'

Con la chiusura de Il Commissario Montalbano un'era televisiva volge al termine: la serie tratta dai romanzi di Andrea Camilleri esordì nel lontano 1999 e da allora ha continuato a macinare successi su successi, fino a giungere probabilmente alla sua conclusione con il prossimo Il Metodo Catalanotti.

Da adattare, in realtà, ci sarebbero ancora due libri del maestro Camilleri, come ricorda lo stesso Luca Zingaretti: "È come se ci mancassero due esami alla laurea e, anche in nome delle persone che non ci sono più, forse dovremmo chiudere in bellezza questa lunga cavalcata" ha dichiarato l'attore, che in seguito all'improvvisa scomparsa del regista Alberto Sironi ha anche preso in mano la regia della serie.

Sull'episodio in onda questa sera, Zingaretti ha dunque chiarito: "Il pubblico lo dovrà vedere come se si trattasse di un addio. Sarà uno dei più belli". Riguardo il terremoto sentimentale che attende il nostro Salvo, invece, l'attore ha spiegato: "In questo episodio c'è una sorta di tradimento da parte di Camilleri del suo Commissario. Lo scrittore ce lo ha sempre presentato come un uomo con delle linee guida, che amava la sua terra, che difficilmente rinunciava alla nuotata mattutina, al cibo del ristorante preferito, al lavoro e alla sua donna, seppur lontana. Per la prima volta tutto questo viene meno. Abbiamo visto Montalbano prendere delle sbandate per qualche donna, ma non era niente di serio. In questo caso invece cade in preda a un sentimento forte, potente, reale e autentico. Assistiamo a un vero e proprio terremoto dei sentimenti".

