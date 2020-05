Community, il cast in fibrillazione per la reunion: 'Vogliamo portare luce'

Questi giorni di quarantena sono stati e ancora sono terreno fertile per le reunion degli show più amati degli ultimi decenni: nel corso di questi ultimi due mesi abbiamo visto di nuovo insieme i protagonisti di The Office, Parks and Recreation e Willy il Principe di Bel-Air, mentre a breve toccherà a quelli di Community.

La reunion del cast di Community era già stata annunciata qualche tempo fa, e vedrà la partecipazione proprio di tutti, da Donald Glover a Ken Jeong, passando per i vari Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie, Yvette Nicole Brown e Jim Rash insieme, ovviamente, al creatore dello show Dan Harmon.

Con un messaggio rivolto ai fan, dunque, gli attori hanno voluto esprimere tutta la loro gioia per l'evento: "È inutile dire che questo è un periodo decisamente folle per il mondo intero, quindi speriamo di portare un po' di luce nelle vostre vite. Volevamo aiutare coloro che sono stati colpiti dal coronavirus, per cui abbiamo scavato nei nostri armadi e abbiamo tirato fuori un po' di cose risalenti ai nostri anni al Greendale Community College, e vogliamo condividerle con voi, i nostri meravigliosi fan!" si legge nel messaggio pubblicato su Prizeo.

A proposito: i Russo hanno recentemente ammesso che parteciperebbero volentieri ad un film di Community! Chissà che la cosa non possa concretizzarsi in futuro.