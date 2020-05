Community: il cast lancia un teaser per la reunion online

La tanto attesa reunion del cast di Community è stata registrata la scorsa settimana e sarà condivisa con il pubblico lunedì 18 Maggio alle ore 23 italiane sul canale youtube ufficiale della serie.

Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie, Yvette Nicole Brown, Jim Rash, Donald Glover e Ken Jeong si sono rivisti col creatore Dan Harmon per rilleggere insieme la sceneggiatura dell'episodio della Stagione 5 "Cooperative Polygraphy" per aiutare tutti coloro che sono stati particolarmente colpiti dalla pandemia. A loro si è unito anche anche Pedro Pascal, attualmente impegnato in The Mandalorian, che rinterpreterà Walton Giggins.

Jacobs era visibilmente emozionato e su Instagram nella didascalia del trailer ha scritto: "Ci siamo riusciti! Ci siamo finalmente riuniti tramite Zoom per leggere l'episodio 504" Cooperative Polygraphy" a sostegno di @wckitchen e @frontlinefoods. Potete guardarlo lunedì alle 14:00 sulla pagina YouTube ufficiale della Community. Grazie mille a @pascalispunk per essere intervenuto per Walton Goggins".

Dopo aver preso parte alla lettura del tavolo, il cast di Community si è anche impegnato a registrare un episodio del podcast di "Darkest Timeline" di McHale e Jeong. Ci sono stati molti momenti divertenti nella registrazione, incluso Glover che ha scoperto di non far parte della chat di gruppo del cast. Visto che c'è stato un grande risveglio nel fandom ora che Community è approdato su Netflix, si è anche parlato più volte del film tanto atteso. In effetti, recentemente Harmon si era espresso in suo favore, stuzzicando il desiderio dei fan ed anche i Fratelli Russo sono favorevoli ad un sequel di Community.

Inoltre accanto al tavolo di lettura, ci sarà anche una vera e propria lotteria a premi in sostegno degli enti benefici, si potranno vincere oggetti di scena dello show, una sessione di video-chat con il cast e molto altro ancora.