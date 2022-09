Community: confermato il film, arriverà in streaming su Peacock nel 2023!

"Sei stagioni e un film", aveva detto Abed (Danny Pudi) in un episodio della seconda stagione di Community, e ora quella profezia si sta avverando. Come riporta Deadline e come conferma lo stesso Jeff Winger (Joel McHale), Community: The Movie è in fase di sviluppo e arriverà in streaming su Peacock, la piattaforma digitale di NBCUniversal.

Il nuovo film sarà scritto dal creatore della serie Dan Harmon e vedrà il ritorno di molte delle star originali: i già citati McHale e Pudi, Alison Brie (Annie Eddison), Gillian Jacobs (Britta Perry), Jim Rash (Craig Pelton) e Ken Jeong (Ben Chang).

Alcuni grandi nomi sono sorprendentemente assenti da questa lista. Donald Glover ha interpretato Troy Barnes per le prime cinque stagioni, ma anche se il suo nuovo show Atlanta sta per concludersi, ha ancora più progetti in sviluppo di quanti ne abbia Childish Gambino (pseudonimo che usa come rapper). Certo, McHale ha taggato Glover nel suo tweet sull'annuncio, ma ha anche taggato Gillian Anderson invece di Gillian Jacobs, e il materiale stampa ufficiale della Peacock al momento non menziona il nome di Glover.

Anche Yvette Nicole Brown ha lasciato la serie dopo la quinta stagione e attualmente fa parte del cast principale di Big Shot di Disney+. E Chevy Chase ha interpretato Pierce Hawthrone per le prime quattro stagioni e parte della quinta, ma ha abbandonato dopo essersi scontrato a livello personale con, beh, tutti.

Community è andata in onda per la prima volta nel 2009 e ha avuto una durata di oltre 100 episodi nell'arco di una storia produttiva travagliata. Harmon è stato licenziato dopo la terza stagione, ma quando la critica ha bocciato la quarta stagione è stato poi riassunto per la quinta. In seguito la NBC ha cancellato lo show, per poi riprenderlo su Yahoo Screen per la sesta e ultima stagione.

Nell'era dello streaming, però, gli ascolti incostanti sono un problema minore e Community ha un pubblico di irriducibili che è felice di seguire un rewatch della serie premendo ancora una volta play sull'episodio pilota. Tenendo conto di questo pubblico, Peacock ha anche acquisito i diritti non esclusivi di tutti gli episodi della serie.

Attualmente, Community è disponibile su Netflix interamente.