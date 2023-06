Community: Dan Harmon ha quasi completato lo script del film reunion

L'ultimo aggiornamento risaliva allo scorso gennaio quando era stato indicato che le riprese del film di Community erano prossime a cominciare. Tuttavia, la notizia indicava giugno come mese di inizio dei lavori ed essendo arrivati a quel mese nulla è ancora accaduto. Adesso sembra che Dan Harmon abbia quasi completato il suo lavoro sullo script.

L'aggiornamento arriva da Joel McHale, star di Community, che ha confermato che il creatore della serie Dan Harmon e il co-sceneggiatore Andrew Guest avevano quasi terminato la sceneggiatura del film prima dello sciopero in corso della Writers Guild of America (WGA).

"Avevamo una data di inizio riprese imminente, che sarebbe stata in estate", ha detto McHale in un'intervista a Variety. "E credo che fossero estremamente vicini - voglio dire, Dan è uno che modifica le cose fino all'ultimo ma, ovviamente, adesso è tutto fermo. Ma credo che ci sia mancato davvero poco. Era vicino, la data delle riprese si avvicinava ed eravamo tutti entusiasti di farlo, ma poi c'è stato lo sciopero degli sceneggiatori, che ovviamente ha messo tutto in pausa, giustamente aggiungerei. Gli sceneggiatori chiedono cose molto ragionevoli e devono essere pagati adeguatamente".

Harmon era anche in trattative con un regista per il film. "So chi vuole farlo e con cui stiamo parlando e che è interessato e impegnato", ha detto McHale.

Recentemente è stato confermato che il film di Community è stato ritardato dallo sciopero, iniziato il 2 maggio. Si tratta del primo sciopero della WGA in quasi 15 anni, dopo il fallimento delle trattative contrattuali con l'Alliance of Motion Picture and Television Producers (AMPTP). Tra le preoccupazioni della WGA ci sono l'uso di contenuti generati dall'intelligenza artificiale e l'aumento dei compensi e dei diritti residui, che è diventato sempre più complicato a causa della natura dello streaming.

Peacock ha annunciato ufficialmente il film di Community lo scorso settembre, con il ritorno del cast originale. Oltre a McHale, il cast confermato comprende Danny Pudi, Alison Brie, Gillian Jacobs, Jim Rash e Ken Jeong. Non è chiaro se membri del cast come Yvette Nicole Brown e Donald Glover saranno nel film, anche se Harmon ha dichiarato nell'ottobre 2022 che è probabile un loro ritorno.

McHale è anche produttore esecutivo insieme a Russ Krasnoff e Gary Foster.