Community, Dan Harmon è terrorizzato: 'Ho paura di sbagliare col film'

Terminato lo sciopero degli sceneggiatori della WGA, numerosi progetti in via di sviluppo a Hollywood sono ripartiti e tornati a regime, tra questi anche l'atteso film di Community che continuerà le vicende dei personaggi protagonisti dopo la conclusione della sit-com al termine della Stagione 6 otto anni fa. Dan Harmon ha aggiornato sul progetto.

Community: The Movie è stato ordinato da Peacock lo scorso anno e Harmon sta lavorando per dargli vita insieme al co-sceneggiatore Andrew Guest. Con tutta l'attesa attorno al progetto, però, Harmon ha ammesso di essere "veramente terrorizzato" dal compito.

Non che Harmon abbia paura del progetto in sé, ma teme di deludere i fan che hanno sostenuto lui e la serie per così tanto tempo. In un'intervista con The Hollywood Reporter, Harmon ha parlato dell'amore che nutre per i fan di Community e di quanto abbia paura di deluderli.

"È il fandom che mi ha sostenuto di più, tutto sommato, e che mi ha supportato maggiormente", ha detto Harmon dei fan di Community. "Perché non stavo pensando a loro quando stavo litigando con Chevy. Solo dopo ho capito che avevo ferito queste persone che non volevano pensare a me come a una specie di strano, sedicente Kubrick. A loro importava del Greendale, di questo mondo che avevo creato, e all'improvviso stavano ricevendo questo mio ordine quasi da persona immatura, il che non era giusto nei loro confronti".

"Odio dire quanto sono terrorizzato all'idea di sbagliare, perché c'è una parte di me che sa che questa paura non può portare a nulla di buono", ha continuato. "E non si arriva da nessuna parte facendo l'imitazione di ciò che si pensa di dover fare o di ciò che si pensa vogliano, ma non voglio davvero sbagliare, ed è davvero terrificante. Ma poi mi aggrappo alla speranza che essere onesto con me stesso su quanto sono spaventato sia almeno un modo per interrompere questo ciclo".

Dan Harmon ha chiesto tempo ai fan, visto che il film di Community doveva essere girato quest'anno, con il ritorno di tutti i principali membri del cast della serie, ad eccezione di Chevy Chase. Tra questi c'è anche Donald Glover, che è diventato una star di primo piano dopo aver abbandonato la serie nella sua quinta stagione. Era stato fissato un programma che potesse accogliere tutti, ma gli scioperi della WGA e della SAG-AFTRA hanno messo tutto in stand-by.

Adesso i lavori possono riprendere e probabilmente Community: The Movie arriverà nel corso del 2024 se le riprese partiranno entro quest'anno.