Community: Donald Glover guiderà l'intero cast in una lettura virtuale della serie

Il cast di Community si riunirà al completo in un evento virtuale organizzato per raccogliere fondi per la lotta al coronavirus e leggerà insieme il copione di un episodio della celebre sit-com; una mossa che ricorda la reunion del cast di Parks & Recreation da poco approdata in rete e molte altre iniziative simili.

A prendere parte all'evento, previsto per il 18 maggio prossimo sul canale ufficiale YouTube dello show, saranno Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Jim Rash, Ken Jeong e Donald Glover, quest'ultimo di ritorno dopo il suo addio al termine della quinta stagione. Ricordiamo che Community, serie TV creata da Dan Harmon, ha avuto un totale di sei stagioni ed è stata trasmessa da NBC dal 2009 al 2014 per un totale complessivo di 110 episodi; al tavolo di lettura organizzato per la reunion per beneficenza verrà dunque letto il copione del quarto episodio della quinta stagione intitolato Cooperative Polygraphy.

Anche lo stesso creatore dello show, Dan Harmon, parteciperà alla live che tra le altre cose consentirà ai partecipanti tra il pubblico di porre delle domande agli attori, mediante l'hashtag #AskCommunity e ricordandosi di taggare il profilo @CommunityTV. Il denaro raccolto durante l'evento in diretta sarà devoluto a José Andrés' World Central Kitchen e a Frontline Foods, enti entrambe coinvolte nel fornire dei pasti a chi è stato gravemente colpito da questa grave crisi sanitaria e che sono impegnate in prima linea a favore delle comunità più esposte. Anche Sony Pictures Television contribuirà con una donazione.

Nel corso dell'episodio in questione, i protagonisti si trovavano all'interno della biblioteca del Greendale Community College per scoprire cosa Pierce (Chevy Chase) avesse lasciato loro in eredità dopo il suo funerale. L'episodio andò in onda il 16 gennaio 2014 su NBC.