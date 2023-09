Community, il film si farà ma Dan Harmon chiede tempo

Nel giugno 2023 Dan Harmon aveva quasi completato lo script del film su Community, dopodiché il progetto, stando alla mancanza di informazioni, sembrava caduto definitivamente nel dimenticatoio; ma Harmon ribadisce che il film si farà.

"[Lui e Andrew Guest] hanno ancora bisogno di qualche giorno, così da finire la sceneggiatura" ha riportato la giornalista Lacey Rose (The Hollywood Reporter) dopo aver parlato col creatore della serie e uno degli sceneggiatori.

Così ha aggiunto Harmon: "Non voglio che tutte queste persone, ormai superstar – basti pensare al vincitore dell'Emmy Donald Glover –, che si prendono tutti quanti la briga di riunirsi per una questione di lealtà, si ritrovino ad affrontare qualcosa in cui non credono veramente. Ho passato tutta la notte a pensare sul da farsi, e vorrei arrivare a pronunciare qualcosa di simile: 'Ehy, ecco la tua ricompensa'. Non voglio che si ritrovino a pensare: 'Oh, allora non ha imparato proprio nulla! Ci tratta peggio del bestiame'".

Ideata da Dan Harmon, Community è una popolarissima serie tv americana composta da sei stagione, per un totale di centodieci puntate. Cancellata da NBC nel maggio del 2014, è stata rinnovata da Yahoo! Screen per un'altra tranche di episodi. La storia è incentrata su Jeff Winger, un avvocato con licenza provvisoria che, per sedurre un'attivista politica, avvia una lunga serie di equivoci che porteranno a un gruppo sempre più grande (e scalmanato!). Nel cast, ricordiamo Joel McHale nei panni del protagonista, a cui si aggiungono Gillian Jacobs, Danny Pudi e Alison Brie.

A questo punto, però, una domanda sorge spontanea: Donald Glover tornerà per il film di Community?