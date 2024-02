Community, che fine ha fatto il film della serie tv? Nuovi aggiornamenti

Che fine ha fatto il film di Community? Sembra che ci siano gli aggiornamenti importanti per quanto riguarda la pellicola conclusiva della serie tv.

Donald Glover aveva effettivamente riportato tempo fa che “la sceneggiatura è quasi pronta”, e adesso a dare la conferma è proprio Dan Harmon, showrunner e produttore esecutivo di Community, anche se in un modo tutto suo. Queste le sue parole a Variety: “Posso confermare la notizia di Donald Glover secondo cui gli avrei detto che la sceneggiatura era pronta, ma dirò anche che le fonti di Donald sono inaffidabili perché la sceneggiatura è sempre "quasi pronta". Quello che posso dirvi però è che il film sarà ambientato nel campus del Greendale Community College. Sono molto eccitato e abbiamo quasi finito.” Lo stesso Dan Harmon ha rivelato di essere terrorizzato di sbagliare con il film di Community.

Proprio Donald Glover, che in molti conosceranno con il nome d’arte Childish Gambino, ha dato qualche dettaglio in più sulla trama del film: “Sì, [Dan Harmon] mi ha detto cosa voleva e io ho pensato: "Sembra fantastico". È una riunione del college, ma Abed [il personaggio di Danny Pudi] ora è un grande regista e, in pratica, questa è la sua opera magna. Ho pensato: "Sembra una cosa fot***amente bella".