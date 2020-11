Community: Il cast si riunisce di nuovo a favore di Joe Biden

Mentre i fan aspettano ulteriori notizie riguardo il film di Community, il celebre cast dello show ha deciso di pubblicare un video a favore della campagna elettorale di Joe Biden insieme ai fratelli Russo.

In calce alla notizia trovate il video condiviso sulla pagina Instagram ufficiale dei fratelli Russo, in cui sono presenti Joel McHale, Gillian Jacobs, Danny Pudi, Alison Brie, Yvette Nicole Brown e Ken Jeong. Gli attori discutono quindi delle imminenti elezioni americane, spronando i numerosi fan dello show a votare per il candidato del Partito Democratico. Ad accompagnare il filmato è presente questo breve messaggio: "Sei stagioni ed un incontro su Zoom...", citando un celebre slogan della serie nata dalla mente di Dan Harmon. Sono passati pochi mesi dalla prima reunion virtuale del cast, in cui hanno partecipato anche Donald Glover e Pedro Pascal, i fan quindi sperano che nei prossimi mesi venga annunciato il film dedicato a Community, a cui sono interessati anche i fratelli Russo, anche se per ora non è ancora stato confermato nulla.

Infine ricordiamo che le stagioni dello show sono presenti nel catalogo di Netflix, invece se non lo avete ancora visto, è presente su internet il video della reunion virtuale del cast di Community.