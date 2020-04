Community: da oggi su Netflix tutte le sei stagioni della serie NBC

Netflix da oggi propone nella sua libreria tutte le sei stagioni di Community, serie tv creata per NBC e andata in onda dal 2009 al 2014. Lo show nel corso degli anni si è consolidato come uno dei prodotti maggiormente amati dagli spettatori e nonostante la cancellazione dopo la quinta stagione ha trovato nuova linfa su Yahoo! Screen.

Community racconta le vicende che si svolgono all'interno del Greendale Community College, dove l'avvocato con licenza sospesa Jeff Winger (Joel McHale) organizza un finto gruppo di studio di spagnolo con l'intenzione di sedurre l'ex-attivista politica Britta Perry (Gillian Jacobs).

Tuttavia il gruppo di studio diventa improvvisamente reale e nonostante le differenze riusciranno a sviluppare amicizie e creare una competitività particolarmente spiccata.



Nel cast della serie troviamo anche Yvette Nicole Brown, Alison Brie, Donald Glover, Chevy Chase, Ken Jeong e Danny Pudi.

Oltre alle stagioni trasmesse in tv, NBC ha lavorato ad una serie di episodi sul web, pubblicati sul sito del fittizio Greendale Community College, nella sezione aperta per il dipartimento cinematografico della scuola.

Gli episodi web seguono Abed Nadir (Danny Pudi) mentre riprende gli altri protagonisti dello show con la sua videocamera.

A marzo è stato annunciato che Community su Netflix sarebbe arrivato dal mese di aprile e così è stato. Nel 2016 venne ufficializzata la cancellazione di Community al termine della sesta stagione (prodotta da Yahoo! Screen.