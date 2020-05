Community, Pedro Pascal partecipa alla reunion virtuale: fan in delirio

Finalmente, la tanto desiderata reunion del cast di Community è avvenuta, anche se solo per un tavolo di lettura virtuale. Il gruppo di lavoro della serie, quasi al completo, si è arricchito di un componente in più, Pedro Pascal. A lui è stato affidato il compito di sostituire Walton Goggins nell'interpretare Mr. Stone, l'avvocato di Pierce.

Il pubblico ha veramente apprezzato molto questa sostituzione, tanto che il nome dell'attore è apparso tra i trend topic di Twitter e numerosissimi sono stati i meme a lui dedicati come potrete vedere di seguito.

Community da poco approdata su Netflix, ha risvegliato tutto l'interesse del fandom, e durante le domande e risposte post-lettura del cast con Michael Schneider di Variety, Donald Glover e Danny Pudi hanno discusso su una possibile trama per il film di cui si vocifera da sempre, suggerendo di concentrarsi sulla ricerca di Abed per il suo migliore amico Troy, che è scomparso mentre navigava in giro per il mondo.

"Sento che Abed deve trovarlo. Mi piacciono i film del genere", ha detto Glover. Pudi ha aggiunto: "Adoro l'idea che Troy si perda e che la missione di Abed sia di trovarlo. Potrebbe essere divertente".

In questo film potrebbe esserci anche un piccolo cameo proprio di Pedro Pascal? Non ci resta che attendere e sperare. L'attore nell'ultimo periodo è molto impegnato tra varie produzioni, come la serie live action di Star Wars, pubblicata su Disney+, in cui interpreta il pistolero e cacciatore di taglie solitario Din Djarin. Una curiosità che in pochi conoscono è che Pedro Pascal si unì al cast di The Mandalorian a riprese già iniziate. Ciò è una testimonianza dell'estrema versatilità dell'attore, che quasi inconsapevolmente si è gettato nella mischia di questa serie evento.