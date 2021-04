Community, Yvette Nicole Brown ammette: 'Il film? Penso che stia arrivando'

Il tanto atteso e vociferato film di Community non è ancora stato realizzato ma ci pensa Yvette Nicole Brown (Shirley Bennett) a dare nuovamente speranza ai fan in un’intervista con Variety in cui l’attrice ha ammesso che crede che il film stia arrivando, soprattutto perché il cast vuole farlo.

Community ha debuttato nel 2009 e ha funzionato per sei stagioni, la maggior parte delle quali su NBC. La serie vede nel cast molti volti familiari, tra cui Brown, Joel McHale, Alison Brie, Donald Glover e Gillian Jacobs. La serie è stata creata da Dan Harmon e la storia vedeva al centro un gruppo di studenti che frequentano un college comunitario.



Sono passati quasi sei anni dalla fine di Community e spesso si è parlato della reunion del cast per un film soprattutto da quando la serie si è aggiunta al catalogo Netflix lo scorso aprile. I vecchi e nuovi fan hanno potuto assistere alla reunion virtuale del cast lo scorso anno e ognuno ha accettato di partecipare a un film in futuro se ce ne fosse l'opportunità.



"Abbiamo una reunion ogni mattina", ha rivelato Brown. "Abbiamo una chat di gruppo che sta scoppiando. Scherziamo e ridiamo l'un l'altro in modo casuale e non si sa mai chi inizierà la conversazione, potrebbe essere uno scherzo di qualcuno o potrebbe essere una fan art che qualcuno ha condiviso, ma controlliamo ogni giorno. Il film? Penso che stia arrivando. Non so quando, ma so che vogliamo farlo tutti e questa è metà della battaglia".



ComicBook ha recentemente parlato con Brown e ha condiviso ciò che pensa che Shirley avrebbe fatto nel 2021 a causa della pandemia:



"Shirley sta decisamente pregando. Ha pregato molto", ha detto Brown. "Penso che realizzi cose fatte in casa. Come se avesse creato il suo piccolo mondo, ‘vieni a prendere un piatto, lo lascerò fuori in una scatola e tu metti i $ 2 nella cassetta della posta.’ Penso che stia cercando di trovare un modo per migliorare le cose per le persone in qualche modo. Ma è decisamente una persona di fede, quindi è da qualche parte a pregare. E penso che abbia una chat di gruppo con tutti, e non incontra chiunque perché crede che il virus sia reale".



L'attesa per un possibile film è stata lunga e ardua, ed è chiaro che il cast e la troupe vogliono farlo bene, se vogliono farlo, cercando di rimettere insieme tutto il cast in modo che nessuno venga escluso e che il film racconti una bella storia perciò non ci resta che attendere per sapere di più.

Intanto i fratelli Russo lavorerebbero volentieri al film di Community avendo diretto vari episodi e avendo partecipato alla reunion di Community a favore di Joe Biden. Gli ingredienti ci sono tutti per vedere la pellicola, a voi piacerebbe? Fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!