Compagni di università: trailer ufficiale per la seconda stagione della serie

Netflix ha diffuso in streaming il trailer ufficiale della seconda stagione di Compagni di università, che approderà sulla piattaforma digitale non prima dell’11 gennaio prossimo.

È passato un anno da quando l’affair tra Ethan (Keegan-Michael Key) e Sam (Annie Parisse) è stato rivelato agli altri quattro amici del gruppo, inclusa Lisa, la moglie di Ethan, provocando una frattura interna ancora restia a risanarsi. Nessuno ha più notizie di Lisa, Ethan ha vissuto un anno a riscrivere un romanzo Young Adult e Sam ha cercato di porre rimedio al suo matrimonio con il marito Jon. Ma con l’arrivo delle nozze di Max (Fred Savage), non potranno più evitarsi l’un l’altro. Tra la festa di fidanzamento, l’addio al celibato, e il matrimonio, i sei amici dovranno superare le loro divergenze e i traumi del loro passato e trovare un modo di funzionare nuovamente come gruppo. Riusciranno a fare dei passi in avanti o si incammineranno nuovamente in un percorso di autodistruzione?

La serie narra le vicende di un gruppo di amici di Harvard interpretato da Keegan-Michael Key (Ethan), Cobie Smulders (Lisa), Annie Parisse (Sam), Nat Faxon (Nick), Fred Savage (Max) e Jae Suh Park (Marianne), i quali vanno ormai verso i "quaranta". Con rapporti intrecciati e spesso complicati tra loro, Friends from College (titolo originale dello show) è un'esplorazione comica di vecchie amicizie, di ex coinvolgimenti romantici e il bilanciamento della vita adulta con la nostalgia del passato.

Nella seconda stagione faranno la loro comparsa come guest star anche Billy Eichner (Felix) e Sarah Chalke (Merrill).

La serie è creata da Nicholas Stoller & Francesca Delbanco.