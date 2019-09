Potrebbe comparire il Red Hulk del Generale Ross in She-Hulk di Disney+?

Tra le tante e già attesissime serie televisive sviluppata da Marvel Studios per Disney+, nuova piattaforma di streaming online live dal prossimo 12 novembre, insieme a Falcon & The Winter Soldier, Moon Knight o Loki è stata annunciata anche l'interessante She-Hulk, dedicata alla controparte femminile del Golia Verde.

Sul progetto sappiamo davvero poco, al momento: che arriverà nel corso del 2022 e che avrà presumibilmente come le altre serie Marvel Studios una lunghezza di sei episodi, ma sono informazioni ancora parziali e non completamente precise. Su trama e personaggi presenti, invece, ancora nulla, e per questo ci piacerebbe speculare nell'arrivo di un tanto atteso Red Hulk del Generale Ross, ovviamente sempre interpretato da William Hurt. Sarebbe lo show perfetto dove introdurlo e, stando ad alcune voci assolutamente non confermate, sembrerebbe proprio in arrivo, almeno a un certo punto della serie.



Vi ricordiamo che protagonista della serie è la cugina di Bruce Banner, Jennifer Walters, di professione avvocato e in una certa misura accostabile allo Smart Hulk di Mark Ruffalo visto in Avengers: Endgame, perché sempre in forma di Golia Verde e con la sua intelligenza intatta. A vestire i panni del personaggio si vociferano due nomi interessanti: quello di Rosario Dowson e - ancora più richiesto - quello di Ronda Rousey.



L'arrivo di She-Hulk è comunque ancora molto lontano.