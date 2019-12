Sono comparse online le prime foto dal set di WandaVision

I lavori di WandaVision si stanno svolgendo in questi giorni ad Atlanta e ora abbiamo l'occasione di vedere le prime immagini del set grazie all'account Instragram Atlanta filming.

Nelle immagini, che trovate in calce all'articolo, si nota l'attrice Kathryn Hahn aggirarsi per il set in un momento di pausa, quindi nessuno spoiler per i futuri spettatori. L'account, però, ha fornito qualche anticipazione: "c'erano 5 esseri viventi sul set, oggi. 4 li potete indovinare, ma per il quinto non c'è modo. Non lo indovinerete mai, anche se alcuni di voi ci proveranno lo stesso. Vedete le foto di una sola attrice perché nessuno degli altri personaggi è già conosciuto".



In più, è stato pubblicato anche un breve filmato in cui viene inquadrata quella che dovrebbe essere l'abitazione del personaggio interpretato da Hahn che, stando alle parole di Keving Feige al D23, sarà "una vicina rumorosa". Quale pensate che possa essere la vera identità di questo personaggio?



WandaVision avrà per protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany, i quali riprenderanno i loro ruoli nel MCU di Wanda e Visione. Inoltre, nello show verrà introdotta l'identità di Scarlet Witch e sembra che ciò influenzerà direttamente la Fase 4. Secondo una teoria emersa in questi giorni, WandaVision sarà un'allegoria delle 5 fasi del dolore.



Ricordiamo che la serie dovrebbe debuttare su Disney+ nel 2021.